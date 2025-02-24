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1,7 l
Vedrukaas
Märgutuli
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.
Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.
Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
4.7
5-st
18
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник
See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник