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  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke

Seeria 3000Veekeetja

HD9318/20

4.7
| (18) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Valmistage kiiresti kuumi jooke
Philipsi uus 1,7-liitrine plastist veekeetja, automaatselt avanev kaas ja märgutuli annavad teile võimaluse valmistada oma lemmikjooki vaid hetkega.
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1,7 l mahutavus teeb sellest ideaalse valiku kogu perele

Valmistage kiiresti kuumi jooke

  • 1,7 l

  • Vedrukaas

  • Märgutuli

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

18

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник

See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 3000 HD9318/20 Чайник

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.