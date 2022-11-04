TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke
  • Valmistage kiiresti kuumi jooke

Seeria 3000Plastist veekeetja

HD9318/70

4.7
| (100) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Valmistage kiiresti kuumi jooke
Philipsi uus 1,7-liitrine plastist veekeetja automaatselt avanev kaas ja sensorvalgusti annavad teile võimaluse valmistada oma lemmikjooki vaid hetkega.
Kuva kõik eelised

1,7 l mahutavus teeb sellest ideaalse valiku kogu perele

Valmistage kiiresti kuumi jooke

  • 1,7 l

  • Vedrukaas

  • Märgutuli

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

100

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

04/11/2022

Latvija

Latvija

Ļoti parocīga tējkanna

Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

10/10/2025

Lietuva

Lietuva

Kinnitatud ostja

Puikios funkcijos

Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu

See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

19/06/2024

Lietuva

Lietuva

Virdulys puikus

Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.

See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.