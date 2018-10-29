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Tootmine lõpetatud
HD9324/50
Loodud kestma
See stiilne šampanjavärvi metallist elektriline veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest ning millel on Ühendkuningriigis disainitud veekeetja regulaator, on ohutu ja pika tööeaga.
1,7 liitrit
2200 W
Šampanjavärvi metallist
Vastupidav ja stiilne metallist veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest, on pika tööeaga.
Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.
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