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  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma

Tootmine lõpetatud

Veekeetja

HD9324/50

Loodud kestma

See stiilne šampanjavärvi metallist elektriline veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest ning millel on Ühendkuningriigis disainitud veekeetja regulaator, on ohutu ja pika tööeaga.

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Pikk kasutusiga

Loodud kestma

  • 1,7 liitrit

  • 2200 W

  • Šampanjavärvi metallist

Roostekindlast ja -vabast terasest, ohutu ja vastupidav

Roostekindlast ja -vabast terasest, ohutu ja vastupidav

Vastupidav ja stiilne metallist veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest, on pika tööeaga.

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator.

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.