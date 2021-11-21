Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.