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  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain
  • Kiire keetmine, ohutum disain

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionTopeltsein

HD9329/06

4.9

| (26) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

Kiire keetmine, ohutum disain

Tänu täiendava kaitsefunktsiooniga seinale, mis isoleerib soojuse tõhusalt (*erandiks on metallviimistlusega osad), on kannu puudutamine ohutu* isegi keetmise ajal.

Kuva kõik eelised

Spetsiaalne kaitsesein paremaks soojusisolatsiooniks

Kiire keetmine, ohutum disain

  • 1800 W

  • 1,7 l

  • Topeltsein

  • Punane ja sügavmust

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

26

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

4
2
1

21/11/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Хороший чайник!

Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

12/11/2021

Україна

Україна

Чайник супер

Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.

Positiivsed omadused

Хороший чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

09/11/2021

Україна

Україна

Philips чайник

Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%

Positiivsed omadused

Дизайн, якість.

Negatiivsed omadused

Не виявлено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.