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Tootmine lõpetatud
Kiire keetmine, ohutum disain
Tänu täiendava kaitsefunktsiooniga seinale, mis isoleerib soojuse tõhusalt (*erandiks on metallviimistlusega osad), on kannu puudutamine ohutu* isegi keetmise ajal.
1800 W
1,7 l
Topeltsein
Punane ja sügavmust
Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.
Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
4.9
5-st
26
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Alekso61
21/11/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Хороший чайник!
Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Андрей М
12/11/2021
Україна
Чайник супер
Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.
Positiivsed omadused
Хороший чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Syty
09/11/2021
Україна
Philips чайник
Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%
Positiivsed omadused
Дизайн, якість.
Negatiivsed omadused
Не виявлено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09