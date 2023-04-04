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  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma
  • Modernne disain, mis on loodud kestma

Seeria 5000Klaasist veekeetja

HD9339/80

4.9
| (15) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Modernne disain, mis on loodud kestma
Meie peresuuruses 1,7 l modernse disainiga klaaskann on varustatud intuitiivse sinise sensorvalgustiga, mis annab märku, kui kann on sisse lülitatud.
Kuva kõik eelised

Vastupidav kristallselge klaas koos sensorvalgustiga

Modernne disain, mis on loodud kestma

  • 1,7 l

  • Eemaldatav kaas

  • Sinine sensorvalgusti

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega alates 200 mikronist.

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

15

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/04/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Замечательный чайник

Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую

Positiivsed omadused

Дизайн, удобство, скорость нагрева.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

03/03/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Електрочайник дуже стильний, все влаштовує

Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

22/11/2022

Україна

Україна

Стильний скляний чайник високого класу

Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%

Positiivsed omadused

Якість, стиль

Negatiivsed omadused

Не виявив

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.