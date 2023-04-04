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1,7 l
Eemaldatav kaas
Sinine sensorvalgusti
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.
Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega alates 200 mikronist.
Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.
4.9
5-st
15
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Vinstons
04/04/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Замечательный чайник
Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую
Positiivsed omadused
Дизайн, удобство, скорость нагрева.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Halyna77
03/03/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Електрочайник дуже стильний, все влаштовує
Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
22/11/2022
Україна
Стильний скляний чайник високого класу
Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%
Positiivsed omadused
Якість, стиль
Negatiivsed omadused
Не виявив
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л