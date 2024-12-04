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Loodud kestma
Vastupidav ja ohutust toiduainetega kasutamiseks sobivast roostevabast terasest usaldusväärne veekeetja pikaaegseks ja töökindlaks igapäevaseks kasutamiseks. See elegantne ja vastupidav veekeetja on valminud Philipsi 60-aastase usaldusväärsuse ja kogemuste tulemusena.
Metall
Vedrukaas
Märgutuli
1,7 l
Vastupidav ja töökindel metallist disain toiduainetega kasutamiseks sobivast harjatud roostevabast terast korpuses.
Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega alates 200 mikronist.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.
4.7
5-st
172
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Karolcė
04/12/2024
Lietuva
Liuksiškas
Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Balionėlis
27/11/2024
Lietuva
Tiesiog geras vidulys
Džiaugiuosi atradusi būtent šį virdulį, kuris atitiko mano nusimatytą biudžetą, bet yra super kokybės.
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Dobilas11
26/11/2024
Lietuva
Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys
Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys, naudojame kurį laiką ir puikiai dirba, greitai užverda, laikas nuo laiko nukalkiname, nes kietas vanduo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320 võrreldes 25% suurem