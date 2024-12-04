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  • Loodud kestma
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  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyVeekeetja

HD9350/91

4.7

| (172) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

Loodud kestma

Vastupidav ja ohutust toiduainetega kasutamiseks sobivast roostevabast terasest usaldusväärne veekeetja pikaaegseks ja töökindlaks igapäevaseks kasutamiseks. See elegantne ja vastupidav veekeetja on valminud Philipsi 60-aastase usaldusväärsuse ja kogemuste tulemusena.

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Pikaajaliseks ja usaldusväärseks igapäevaseks kasutamiseks

Loodud kestma

  • Metall

  • Vedrukaas

  • Märgutuli

  • 1,7 l

Toiduainetega kasutamiseks sobiv roostevaba teras (SUS304)

Vastupidav ja töökindel metallist disain toiduainetega kasutamiseks sobivast harjatud roostevabast terast korpuses.

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega alates 200 mikronist.

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

172

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

04/12/2024

Lietuva

Lietuva

Liuksiškas

Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys

27/11/2024

Lietuva

Lietuva

Tiesiog geras vidulys

Džiaugiuosi atradusi būtent šį virdulį, kuris atitiko mano nusimatytą biudžetą, bet yra super kokybės.

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys

26/11/2024

Lietuva

Lietuva

Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys

Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys, naudojame kurį laiką ir puikiai dirba, greitai užverda, laikas nuo laiko nukalkiname, nes kietas vanduo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/90 Virdulys

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Lahtiütlused

  1. Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320 võrreldes 25% suurem