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Tootmine lõpetatud

Viva CollectionVeekeetja

HD9352/80

4.8
| (101) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Loodud kestma
Vastupidav ja ohutust toiduainetega kasutamiseks sobivast täisroostevabast terasest usaldusväärne veekeetja pikaaegseks ja töökindlaks igapäevaseks kasutamiseks. See elegantne ja vastupidav veekeetja on valminud Philipsi 60-aastase usaldusväärsuse ja kogemuste tulemusena.
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Täielikult roostevabast terasest ja eriti suure kaaneavaga

Loodud kestma

  • Märgutuli

  • Vedrukaas

  • Indikaatortuli

  • 1,7 l

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

101

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

19/10/2022

Україна

Україна

Замечательный чайник

Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Philipsi töötaja

Надійний чайник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую

Positiivsed omadused

Потрібна річ на кухні

Negatiivsed omadused

Не виявив

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник

18/10/2022

Україна

Україна

Дуже крутий!

Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник

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