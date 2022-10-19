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Tootmine lõpetatud
Märgutuli
Vedrukaas
Indikaatortuli
1,7 l
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.
Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt sisselülitamise eest ja vee keema minekul tuleb appi automaatne väljalülitus.
Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
4.8
5-st
101
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Ser28
19/10/2022
Україна
Замечательный чайник
Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник
Сергій81
19/10/2022
Україна
Philipsi töötaja
Надійний чайник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую
Positiivsed omadused
Потрібна річ на кухні
Negatiivsed omadused
Не виявив
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник
Byblik001
18/10/2022
Україна
Дуже крутий!
Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9355/92 Чайник
Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320 võrreldes 25% suurem