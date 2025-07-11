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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
100% bioplast**
1,7-liitrine mahutavus
Kergesti loetavad veetaseme ja tassinäidikud
Siidvalge, matt viimistlus
Selle võimsa veekeetjaga saate igal hommikul valmistada oma lemmikäratusjoogi kiiresti ja lihtsalt.
Töötatud välja jätkusuutlikult, kasutades 100% biopõhiseid plaste², et vähendada tootmisprotsessi käigus CO2-jalajälge 25%¹. Läbimurdeline materjal avaldab teie köögile kindlasti suurt mõju ja mõjub samal ajal keskkonnale positiivsemalt.
Mugavad veetaseme näidikud (sh ühe tassi näidik) tagavad, et keedate ainult vajaliku koguse vett, säästes nii energiat (üks 250 ml tass vett vs 1 l) kui ka vett ning aidates kaasa parema keskkonna loomisele.
Auhinnad
4.6
5-st
12
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
*Tetyana*
11/07/2025
Україна
Класний чайник
Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.
Positiivsed omadused
Зручний, гарний дизайн
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Tena
14/05/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Дуже стильний дізайн.
Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
krihitka7
21/10/2022
Україна
Kampaania osa
Чудовий чайник
подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Arvutus, mis põhineb sama seadme tootmisel, kui kasutatakse bioplasti vs 100% toorplasti (toorpolüpropeeni)
PP-plast sertifitseeritud biopõhistest allikatest, massibilansi alusel.