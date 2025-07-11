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  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks
  • Hommikusöök muutus just paremaks

Keskkonnateadik sari5000 Series veekeetja

HD9365/10

4.6
| (12) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

4 auhinnad

Hommikusöök muutus just paremaks
Saage igal hommikul kiiresti ja lihtsalt oma lemmik-äratusjook. Säästvalt kavandatud Jätkusuutlikult disainitud 100% bioplast² vähendab tootmisprotsessi süsinikujalajälge 25%¹ ja energiatõhusad omadused tagavad keskkonnahoidlikuma tuleviku.
Kuva kõik eelised

Philipsi Eco Conscious Edition veekeetja

Hommikusöök muutus just paremaks

  • 100% bioplast**

  • 1,7-liitrine mahutavus

  • Kergesti loetavad veetaseme ja tassinäidikud

  • Siidvalge, matt viimistlus

2200 W võimsus tähendab, et sooja joogi valmistamine on kiire

Selle võimsa veekeetjaga saate igal hommikul valmistada oma lemmikäratusjoogi kiiresti ja lihtsalt.

Jätkusuutlik disain keskkonnahoidlikuma tuleviku suunas

Töötatud välja jätkusuutlikult, kasutades 100% biopõhiseid plaste², et vähendada tootmisprotsessi käigus CO2-jalajälge 25%¹. Läbimurdeline materjal avaldab teie köögile kindlasti suurt mõju ja mõjub samal ajal keskkonnale positiivsemalt.

Säästke kuni 46% energiat tänu tassinäidikule

Säästke kuni 46% energiat tänu tassinäidikule

Mugavad veetaseme näidikud (sh ühe tassi näidik) tagavad, et keedate ainult vajaliku koguse vett, säästes nii energiat (üks 250 ml tass vett vs 1 l) kui ka vett ning aidates kaasa parema keskkonna loomisele.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

12

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

3
2

11/07/2025

Україна

Україна

Класний чайник

Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.

Positiivsed omadused

Зручний, гарний дизайн

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

14/05/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже стильний дізайн.

Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

21/10/2022

Україна

Україна

Чудовий чайник

подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Arvutus, mis põhineb sama seadme tootmisel, kui kasutatakse bioplasti vs 100% toorplasti (toorpolüpropeeni)

  2. PP-plast sertifitseeritud biopõhistest allikatest, massibilansi alusel.