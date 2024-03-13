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  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe
  • Seest kuum, väljast jahe

Topeltseinaga veekeetja 5000Topeltseinaga veekeetja 5000 seeria

HD9395/90

5
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Seest kuum, väljast jahe
Muretu keetmine topeltseinaga veekeetjaga: topeltsein tagab kauapüsiva soojuse ja ülima turvalisuse ning tassinäidiku funktsioon annab energiatõhususe. Kannu sisepind on hügieeni ja vastupidavuse huvides roostevabast terasest, mis sobib toiduainetega kasutamiseks.
Kuva kõik eelised

Topeltsein ja sujuv roostevabast terasest sisemus

Seest kuum, väljast jahe

  • Ohutu ja tõhus keetmine

  • Võimas ja rafineeritud kujundusega

  • Peresuurus, 1,7-liitrine mahutavus

Isolatsioonikihiga topeltseinaga veekeetja

Isolatsioonikihiga topeltseinaga veekeetja

Enam pole vaja oodata veekeetja välise osa jahtumist. Topeltseinaga veekeetjal on isolatsioonikiht, mis tagab jaheda välise osa ja säilitab seespool kuuma vee ka pikema aja jooksul.

Kuivalt sisselülitamise kaitse koos Strix-juhtseadmega

Kuivalt sisselülitamise kaitse koos Strix-juhtseadmega

Sisseehitatud Strix-juhtseade tagab veekeetja automaatse väljalülitamise siis, kui see on tühi või aluselt eemaldatud. See ennetab kuivalt sisselülitamist ja kahjustuste tekkimist ning energia raiskamist.

Toiduga sobiv roostevaba hügieen ja korrosioonikindlus

Toiduga sobiv roostevaba hügieen ja korrosioonikindlus

Nautige alati ohutut ja puhast serveerimist. Maksimaalse hügieeni ja korrosioonikindluse tagamiseks on veekeetja valmistatud toiduainetega kasutamiseks sobivast roostevabast terasest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Дизайн і якість відмінні

Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.

Positiivsed omadused

Якісний, стильний

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.