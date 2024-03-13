30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ohutu ja tõhus keetmine
Võimas ja rafineeritud kujundusega
Peresuurus, 1,7-liitrine mahutavus
Enam pole vaja oodata veekeetja välise osa jahtumist. Topeltseinaga veekeetjal on isolatsioonikiht, mis tagab jaheda välise osa ja säilitab seespool kuuma vee ka pikema aja jooksul.
Sisseehitatud Strix-juhtseade tagab veekeetja automaatse väljalülitamise siis, kui see on tühi või aluselt eemaldatud. See ennetab kuivalt sisselülitamist ja kahjustuste tekkimist ning energia raiskamist.
Nautige alati ohutut ja puhast serveerimist. Maksimaalse hügieeni ja korrosioonikindluse tagamiseks on veekeetja valmistatud toiduainetega kasutamiseks sobivast roostevabast terasest.
5.0
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Kampaania osa
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Diana12
12/03/2024
Україна
Kampaania osa
Дизайн і якість відмінні
Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.
Positiivsed omadused
Якісний, стильний
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000