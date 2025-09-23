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  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
  • Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki

7000 seeriaTopeltseinaga veekeetja

HD9396/90

5
| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki
Kas teadsite, et teie lemmikjoogid, -supid ja -nuudlid maitsevad paremad, kui on kuumutatud teatud temperatuurini? Meie topeltseinaga ja juhitava temperatuuriga veekeetja kuumutab täpse temperatuurini, samas kui välispind on puudutades jahe.
Kuva kõik eelised

Käepidemel asuva näidikuga lihtsalt juhitav

Rohkem kui kümme õige temperatuuriga toitu ja jooki

  • Ohutu ja tõhus keetmine

  • Kaunis välimus, lihtne kasutusviis

  • Peresuurus, 1,7-liitrine mahutavus

Rohkem kui 10 sööki ja jooki

Rohkem kui 10 sööki ja jooki

Tee, kohv, imikutoit, kakao, kiirnuudlid ja paljud muud toiduained vajavad erinevatel temperatuuridel kuumutamist. Reguleeritava temperatuuriga veekeetja tagab täiusliku ja ohutu serveerimise jaoks kuus temperatuuriseadistust vahemikus 40 °C kuni 100 °C.

Soojana hoidmise funktsioon

Soojana hoidmise funktsioon

Pärast seda, kui veekeetja on saavutanud teile meelepärase temperatuuri, säilitab nutikas soojas hoidmise funktsioon täpse veetemperatuuri. Vett ei ole vaja uuesti soojendada.

Ohutu puudutamine

Ohutu puudutamine

Enam pole vaja oodata veekeetja välise osa jahtumist. Reguleeritava temperatuuriga veekeetjal on kahekordne isolatsioonikiht, mis tagab puudutamiseks pidevalt jaheda välise osa, samal ajal kui seespool säilitaks kuum vesi pikema aja jooksul.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

15/03/2024

Україна

Україна

Стильний дизайн, підтримка температури

Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.

Positiivsed omadused

Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

13/03/2024

Україна

Україна

Якісний чайник

Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.

Positiivsed omadused

Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.