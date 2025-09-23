30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ohutu ja tõhus keetmine
Kaunis välimus, lihtne kasutusviis
Peresuurus, 1,7-liitrine mahutavus
Tee, kohv, imikutoit, kakao, kiirnuudlid ja paljud muud toiduained vajavad erinevatel temperatuuridel kuumutamist. Reguleeritava temperatuuriga veekeetja tagab täiusliku ja ohutu serveerimise jaoks kuus temperatuuriseadistust vahemikus 40 °C kuni 100 °C.
Pärast seda, kui veekeetja on saavutanud teile meelepärase temperatuuri, säilitab nutikas soojas hoidmise funktsioon täpse veetemperatuuri. Vett ei ole vaja uuesti soojendada.
Enam pole vaja oodata veekeetja välise osa jahtumist. Reguleeritava temperatuuriga veekeetjal on kahekordne isolatsioonikiht, mis tagab puudutamiseks pidevalt jaheda välise osa, samal ajal kui seespool säilitaks kuum vesi pikema aja jooksul.
5.0
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
andrijs
23/09/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Kots
15/03/2024
Україна
Kampaania osa
Стильний дизайн, підтримка температури
Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.
Positiivsed omadused
Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
ОЛексій09
13/03/2024
Україна
Kampaania osa
Якісний чайник
Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.
Positiivsed omadused
Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками