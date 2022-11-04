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Tutvuge terve hommikusöögikomplekti seeriaga 3000
Teile meelepärasel viisil valmistatud mitmesugused road ja kuumad joogid
Elegantne disain muudab iga köögi moodsaks
Tutvuge seeria 3000 täieliku hommikusöögikomplektiga, kuhu kuuluvad kokkusobivad röster ja tilgakohvimasin. Mõeldud päeva stiilseks alustamiseks!
Alates teekeetmisest kuni õhtusöögi valmistamiseni on mahukas 1,7-liitrine veekeetja piisavalt suur terve pere jaoks.
Lame roostevabast terasest küttekeha on kiire keemamineku ja hõlpsa puhastamise eesmärgil kaetud. Värske ja puhas vesi on tagatud enne iga kasutuskorda, samuti iga kasutuskorra ajal ning pärast.
4.7
5-st
100
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Edlizabete
04/11/2022
Latvija
Ļoti parocīga tējkanna
Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Astra54
10/10/2025
Lietuva
Kinnitatud ostja
Puikios funkcijos
Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Kristobal
19/06/2024
Lietuva
Virdulys puikus
Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
See arvustus tehti tootele 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys