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  • Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi
  • Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonAirfryer

HD9904/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi
Philips Airfryer maksimeerib küpsetusruumi, võttes appi kahekihilise tarviku. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja palju muud hõlpsalt ja kiirelt. Veelgi mitmekesisemaks toiduvalikuks võtke appi praevardad, et küpsetada neil köögivilju või šašlõkki.
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Airfryeri tarvik

Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi

  • Kahekihiline tarvik

  • Sobib VIVA Airfryer fritüüridele

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Eemaldataval sahtlil ja toidukorvil on puhastamise lihtsustamiseks külgevõtmatu kate ning neid saab nõudepesumasinas pesta.

Kahekihiline tarvik mitmekülgsemate retseptide jaoks

Kahekihiline tarvik mitmekülgsemate retseptide jaoks

Maksimeerige oma Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarvikuga. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikumalt.

Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite

Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite

Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite, näiteks burgereid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Незамінний помічник у приготуванні їжі

Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

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