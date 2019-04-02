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Tootmine lõpetatud
Kahekihiline tarvik
Sobib VIVA Airfryer fritüüridele
Eemaldataval sahtlil ja toidukorvil on puhastamise lihtsustamiseks külgevõtmatu kate ning neid saab nõudepesumasinas pesta.
Maksimeerige oma Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarvikuga. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikumalt.
Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite, näiteks burgereid.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Belka
02/04/2019
Україна
Незамінний помічник у приготуванні їжі
Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9904/00 Мультипіч
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9904/00 Мультипіч