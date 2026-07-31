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Airfryeri tarvik Põhiline kompaktne grillpann
Tootmine lõpetatud
Tugi
HD9910/20
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Rapid Air tehnoloogia koos ainulaadsete aukude ja tüüpiliste soontega pinnaga tagab täiuslikult ja tervislikumalt grillitud kala, liha ja juurviljad! Tänu mittenakkuvale pinnale ei jää toit kinni ja pinda on väga lihtne puhastada!
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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