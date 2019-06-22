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  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
  • Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonAirfryer

HD9925/00

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks
Spetsiaalse Philips Airfryeri küpsetustarvikuga HD9925/00 saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Küpsetage maitsvaid kooke, leiba, gratääne, pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult!
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Airfryeri tarvik

Tarvik kõigi lemmikküpsetiste tegemiseks

  • Küpsetustarvik

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Eemaldataval sahtlil ja toidukorvil on puhastamise lihtsustamiseks külgevõtmatu kate ning neid saab nõudepesumasinas pesta.

Küpsetustarvik, mille abil küpsetate kõiki lemmikretsepte

Küpsetustarvik, mille abil küpsetate kõiki lemmikretsepte

Spetsiaalse Philips Airfryeri küpsetustarvikuga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Küpsetage maitsvaid kooke, leiba, gratääne, lahtiseid pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.