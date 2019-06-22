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Tootmine lõpetatud
Küpsetustarvik
Eemaldataval sahtlil ja toidukorvil on puhastamise lihtsustamiseks külgevõtmatu kate ning neid saab nõudepesumasinas pesta.
Spetsiaalse Philips Airfryeri küpsetustarvikuga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Küpsetage maitsvaid kooke, leiba, gratääne, lahtiseid pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult!
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Auhinnad
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soovitab seda toodet
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer