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  • Grillimiskomplekt
  • Grillimiskomplekt
  • Grillimiskomplekt
  • Grillimiskomplekt
  • Grillimiskomplekt

GrillimiskomplektXXL Airfryerile

HD9951/00

3.6
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Grillimiskomplekt
Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri grillimiskomplektiga on toiduvalmistamine lihtne.
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Tarvikud ja nõuanded Airfryeriga grillimiseks

Grillimiskomplekt

  • Grillimiskomplekt

  • 1 × grillimisalus

  • 6 × varras

  • 1 × retseptivoldik

Mittenakkuv grillimisalus, mis sobitub ideaalselt Airfryer XXL sisse

Tänu XXL grillimisalusele ning selle ainulaadsele augustatud ja soontega pinnale saate grillida kala, liha ja köögivilju tervislikumal viisil. Tänu mittenakkuvale pinnale ei jää toit kinni ja grillimisalust on ka lihtne puhastada!

6 varrast erinevate roogade valmistamiseks

Valmistage maitsvaid liha- või köögiviljavardaid.

Retseptivoldik, mis aitab teie grillimise uuele tasemele viia

Retseptivoldik, mis aitab teie grillimise uuele tasemele viia

Voldik koka näpunäidete, algajatele mõeldud retseptide ja Airfryeri küpsetusaegadega

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

4
3

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Funguje, jak má :-)

Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D

Positiivsed omadused

Snažší údržba než základní mřížka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Špízy tak akorát

Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.

Positiivsed omadused

jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

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