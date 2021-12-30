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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Grillimiskomplekt
1 × grillimisalus
6 × varras
1 × retseptivoldik
Tänu XXL grillimisalusele ning selle ainulaadsele augustatud ja soontega pinnale saate grillida kala, liha ja köögivilju tervislikumal viisil. Tänu mittenakkuvale pinnale ei jää toit kinni ja grillimisalust on ka lihtne puhastada!
Valmistage maitsvaid liha- või köögiviljavardaid.
Voldik koka näpunäidete, algajatele mõeldud retseptide ja Airfryeri küpsetusaegadega
3.6
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
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See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Funguje, jak má :-)
Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D
Positiivsed omadused
Snažší údržba než základní mřížka
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See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Špízy tak akorát
Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.
Positiivsed omadused
jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce
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See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL