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  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)

Küpsetustarvik 2.0LXXL Airfryerile

HD9952/00

4.8
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)
Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri küpsetuskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmiktoite. Õppige küpsetama maitsvaid kooke, leiba, gratääne, lahtiseid pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult!
Kuva kõik eelised

Tarvikud ja nõuanded Airfryeriga küpsetamiseks

Küpsetuskomplekt Airfryer XXL'ile (2,0l)

  • Küpsetustarvik (2,0 l)

  • 1 küpsetustarvik

  • 9 silikoonist muffinivormi

Mittenakkuv küpsetustarvik, mis sobitub ideaalselt Airfryer XXL sisse

Philipsi küpsetustarvik sobib hästi ka hautiste, ratatouille’i, frittata, lasanje, gratääni, lihakastme või teiste roogade valmistamiseks. Nautige!

9 silikoonist muffinivormi, millega saate küpsetada erinevaid koogikesi

Tänu elastsele materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti!

Retseptivoldik, mis aitab teie küpsetamise uuele tasemele viia

Retseptivoldik, mis aitab teie küpsetamise uuele tasemele viia

Voldik koka näpunäidete, algajatele mõeldud retseptide ja Airfryeri küpsetusaegadega

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

23/11/2022

Srbija

Srbija

Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!

Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.

Positiivsed omadused

Veličina posude, lako održavanje,.

Negatiivsed omadused

Za sad mu nisam našao manu!

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See arvustus tehti tootele Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

20/09/2022

Slovenija

Slovenija

odličen dodatek za airfryer

všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът е чудесен

Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.

Positiivsed omadused

Почиства се изключително лесно, нищо не залепва

Negatiivsed omadused

Не съм открила

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.