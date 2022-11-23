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Küpsetustarvik (2,0 l)
1 küpsetustarvik
9 silikoonist muffinivormi
Philipsi küpsetustarvik sobib hästi ka hautiste, ratatouille’i, frittata, lasanje, gratääni, lihakastme või teiste roogade valmistamiseks. Nautige!
Tänu elastsele materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti!
Voldik koka näpunäidete, algajatele mõeldud retseptide ja Airfryeri küpsetusaegadega
4.8
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zdravko Kulinarko
23/11/2022
Srbija
Kampaania osa
Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!
Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.
Positiivsed omadused
Veličina posude, lako održavanje,.
Negatiivsed omadused
Za sad mu nisam našao manu!
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See arvustus tehti tootele Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Anka_45
20/09/2022
Slovenija
odličen dodatek za airfryer
všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.
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See arvustus tehti tootele Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
Рожденичка
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктът е чудесен
Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.
Positiivsed omadused
Почиства се изключително лесно, нищо не залепва
Negatiivsed omadused
Не съм открила
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See arvustus tehti tootele Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене