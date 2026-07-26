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Grillimiskomplekt XXL Airfryerile
Tugi
HD9959/00
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Spetsiaalse Philipsi Airfryeri grillimiskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmikgrillretsepte. Õppige grillima maitsvat liha ja köögivilju hõlpsalt, kiirelt ja tervislikult.
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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