Ainus äratusvalgus, mille efektiivsus on kliinilistes uuringutes tõestatud

Hetkel on Philipsi Wake-up Light valgusti ainuke omalaadne, mille ärkamist soodustav toime on teaduslikult tõestatud. Selleks, et muuta meie valgusti võimalikult heaks ning aidata teil loomulikul moel ja energiast pakatavana ärgata, oleme läbi viinud arvukalt kliinilisi katseid. Katsete läbiviijaiks on olnud sõltumatud teadusasutused, mis on uurinud ja tõestanud äratusvalgusti mõju üleüldisele ärkamiskogemusele. Tänu sellele oleme tõestanud muuhulgas ka seda, et Philipsi Wake-up Light mitte ainult ei aita teil loomulikumal moel ärgata, vaid aitab teil hommikul olla energilisem ja paremas tujus.