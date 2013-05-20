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Tootmine lõpetatud

SalonDryFöön

HP4940/00

5
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärased tulemused, ükskõik kuhu lähed
Ärge lahkuge kodust selle föönita! SalonDry Travel on piisavalt väike, et mahtuda igasse reisikotti. Kokkupandav, hõlpsalt kasutatav, kuid samas 1600 W võimsusega kuivatav föön peab olema igas pakkimisnimekirjas.
Kuva kõik eelised

Föön SalonDry Travel

Suurepärased tulemused, ükskõik kuhu lähed

  • 1600 W

  • Kokkupandav

  • Kõikjal maailmas sobiv pinge

  • Reisikott

1600 W õrnaks kuivatamiseks

1600 W õrnaks kuivatamiseks

1600 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.

Kolm muudetavat seadet paremaks kasutuskontrolliks

Kolm muudetavat seadet paremaks kasutuskontrolliks

Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.