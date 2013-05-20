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Tootmine lõpetatud
1600 W
Kokkupandav
Kõikjal maailmas sobiv pinge
Reisikott
1600 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.
Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.
Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.