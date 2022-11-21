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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
säärtele
Ühe raseerimisvõrega pardel
Patareitoitega
Väike õrn raseerimispea kaitseb nahka, jättes selle pehmeks ja siledaks.
Mugavaks käsitsemiseks
Libisemisvastane kate sobib õrnaks ja mugavaks kasutamiseks duši all või vannis käies.
4.6
5-st
18
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Гърбачева
21/11/2022
България
От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.
Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
26/05/2021
България
Прекрасен продукт
Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.
Positiivsed omadused
лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Domácí Puťka
29/07/2020
Česká republika
Recenze holícího strojku
I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.
Positiivsed omadused
Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.
Negatiivsed omadused
Nemám co vytknout, spokojenost.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení