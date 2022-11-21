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  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
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  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine
  • Ohutu ja lihtne raseerimine

Tootmine lõpetatud

SatinShave EssentialMärg- ja kuivkasutusega raseerija

HP6342/00

4.6
| (18) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Ohutu ja lihtne raseerimine
Mitmekülgse raseerijaga saate kogu keha lihtsalt, kiirelt ja ohutult raseerida. Selle saladus on väike raseerimisotsak, mis tegutseb kiirelt, kaitstes samas teie nahka. Pehme ja sile tunne iga kasutuskorra järel!
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Ohutu ja lihtne raseerimine

  • säärtele

  • Ühe raseerimisvõrega pardel

  • Patareitoitega

Ohutu raseerimissüsteem parimaks naha kaitsmiseks

Ohutu raseerimissüsteem parimaks naha kaitsmiseks

Väike õrn raseerimispea kaitseb nahka, jättes selle pehmeks ja siledaks.

Kurvikas ergonoomiline käepide

Kurvikas ergonoomiline käepide

Mugavaks käsitsemiseks

Märg- ja kuivkasutus – saab kasutada ka vannis või duši all

Märg- ja kuivkasutus – saab kasutada ka vannis või duši all

Libisemisvastane kate sobib õrnaks ja mugavaks kasutamiseks duši all või vannis käies.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

18

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/11/2022

България

България

От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.

Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

26/05/2021

България

България

Прекрасен продукт

Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.

Positiivsed omadused

лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

29/07/2020

Česká republika

Česká republika

Recenze holícího strojku

I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.

Positiivsed omadused

Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.

Negatiivsed omadused

Nemám co vytknout, spokojenost.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.