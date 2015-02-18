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Korpus
Kehakarvade eemaldamiseks mõeldud piirlipea sobib ideaalselt kiireks kehakarvade eemaldamiseks. 26 mm piirlipea tagab kiire ja hõlpsa kasutamise kõigis keha piirkondades (nt varvastel, põlvedel).
Piisavalt väike, et mahtuda käekotti, ja patareitoitega, et saaksite selle kõikjale kaasa võtta. Komplekti kuulub AAA patarei.
Puhastage piirel kiirelt komplekti kuuluva puhastusharjaga ja tagage nii selle hügieenilisus.
4.9
5-st
25
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ewcia25
18/02/2015
Polska
świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
MamaKrzysia
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
aszka
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania