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  • Sile nahk ka reisil olles
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  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles
  • Sile nahk ka reisil olles

Tootmine lõpetatud

Pliiatsikujuline viimistluspiirel

HP6392/00

4.9
| (25) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Sile nahk ka reisil olles
Alati sile. Alati ja kõikjal. Philipsi uus kehakarvade eemaldaja, mida on hõlbus kaasa võtta, on diskreetne ilutoode, mis võimaldab ka reisil olles kiiresti ja väikse vaevaga eemaldada kõige peenemad karvakesed. Komplektis olev puhastushari muudab kogu protseduuri veelgi hügieenilisemaks.
Kuva kõik eelised
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Kehakarvade eemaldaja suuremat täpsust vajavate kohtade jaoks

Sile nahk ka reisil olles

  • Korpus

26 mm piirlipea kehakarvade hõlpsaks eemaldamiseks

26 mm piirlipea kehakarvade hõlpsaks eemaldamiseks

Kehakarvade eemaldamiseks mõeldud piirlipea sobib ideaalselt kiireks kehakarvade eemaldamiseks. 26 mm piirlipea tagab kiire ja hõlpsa kasutamise kõigis keha piirkondades (nt varvastel, põlvedel).

Piisavalt väike, et kõikjale kaasa võtta

Piisavalt väike, et kõikjale kaasa võtta

Piisavalt väike, et mahtuda käekotti, ja patareitoitega, et saaksite selle kõikjale kaasa võtta. Komplekti kuulub AAA patarei.

Komplektis on puhastusharjake, et piirli kasutamine oleks hügieeniline

Komplektis on puhastusharjake, et piirli kasutamine oleks hügieeniline

Puhastage piirel kiirelt komplekti kuuluva puhastusharjaga ja tagage nii selle hügieenilisus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

25

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/02/2015

Polska

Polska

świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.