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  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks

Tootmine lõpetatud

Satinelle EssentialKompaktne epilaator

HP6423/00

4.7
| (318) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Epileerimine on tehtud lihtsaks
Tänu Philips Satinelle'ile saate nautida kauapüsivat siledust. Eemaldab ka 0,5 mm pikkused karvad õrnalt koos juurega. Ergonoomiline käepide ja juhtmega kasutamise võimalus muudavad epileerimise lihtsaks. Pestav otsak tagab hügieenilisuse.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Epileerimine on tehtud lihtsaks

  • säärtele

  • 3 lisatarvikut

  • Juhtmega epilaator

  • Ergonoomiline käepide

Kurvikas ergonoomiline käepide mugavaks käsitsemiseks

Kurvikas ergonoomiline käepide mugavaks käsitsemiseks

Ümardatud kuju sobitub täiuslikult teie kätte, et karvaeemaldus oleks mugav. See näeb ka suurepärane välja!

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad, mis eemaldavad ilma nahka tõmbamata isegi vaid 0,5 mm pikkused karvad.

Pestav epileerimispea täiendavaks hügieeniks ja lihtsaks puhastamiseks

Pestav epileerimispea täiendavaks hügieeniks ja lihtsaks puhastamiseks

Sellel epilaatoril on pestav epileerimispea. Epileerimispea saab parema hügieeni saavutamiseks lahti ühendada ja voolava vee all pesta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

318

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

11/02/2020

Polska

Polska

Super

Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.

Positiivsed omadused

dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć

Negatiivsed omadused

trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

07/06/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie

Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

13/09/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobry depilator

Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.