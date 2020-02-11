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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
säärtele
3 lisatarvikut
Juhtmega epilaator
Ergonoomiline käepide
Ümardatud kuju sobitub täiuslikult teie kätte, et karvaeemaldus oleks mugav. See näeb ka suurepärane välja!
Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad, mis eemaldavad ilma nahka tõmbamata isegi vaid 0,5 mm pikkused karvad.
Sellel epilaatoril on pestav epileerimispea. Epileerimispea saab parema hügieeni saavutamiseks lahti ühendada ja voolava vee all pesta.
4.7
5-st
318
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
MoLo
11/02/2020
Polska
Super
Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.
Positiivsed omadused
dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć
Negatiivsed omadused
trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Antonina
07/06/2019
Polska
Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie
Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
wioletta2006
13/09/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo dobry depilator
Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator