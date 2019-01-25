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31
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
HP6519/01
Nautige siidpehmet puudutust.
Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni. Sisaldab tundliku piirkonna katet.
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Nahahooldussüsteem
Tundliku piirkonna kate
Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis tingimustes ning mida saab kasutada märjalt ja kuivalt.
Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja rahustab nahka ning muudab epilatsiooni meeldivaks
Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.
3.8
5-st
4
Auhinnad
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Magdalena95
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6519/01 Depilator
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6519/01 Depilator