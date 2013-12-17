30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Liitu meie uudiskirjaga ja võida!
Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.
21
p
Päevad
09
t
Tunnid
11
m
Minutid
11
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
HP6520/01
Nautige siidpehmet puudutust.
Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni. Juhtmeta ja laetav, et seda oleks mugav kõikjal kasutada. Sisaldab tundliku piirkonna katet.
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Nahahooldussüsteem
Juhtmeta
Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis tingimustes ning mida saab kasutada märjalt ja kuivalt.
Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja rahustab nahka ning muudab epilatsiooni meeldivaks
Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.
3.3
5-st
4
Auhinnad
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator
Geanina
21/01/2017
România
Kinnitatud ostja
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Epilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Epilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator