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Tootmine lõpetatud

SatinSoftEpilaator

HP6520/01

3.3

| (4) Auhinnad

Nautige siidpehmet puudutust.

Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni. Juhtmeta ja laetav, et seda oleks mugav kõikjal kasutada. Sisaldab tundliku piirkonna katet.

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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Nahahooldussüsteemiga epilaator

Nautige siidpehmet puudutust.

  • Nahahooldussüsteem

  • Juhtmeta

Koorimishari veelgi säravama naha heaks.

Koorimishari veelgi säravama naha heaks.

Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis tingimustes ning mida saab kasutada märjalt ja kuivalt.

Vibreeriv massaažiriba ergutab nahka

Vibreeriv massaažiriba ergutab nahka

Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja rahustab nahka ning muudab epilatsiooni meeldivaks

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.3

5-st

4

Auhinnad

4
3

17/12/2013

Polska

Polska

Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!

Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.

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See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator

21/01/2017

România

România

Kinnitatud ostja

Epilator foarte bun

Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand

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See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Epilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Epilator

21/07/2013

Polska

Polska

Depilator jest niedokładny

Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6520/01 Depilator

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