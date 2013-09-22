TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Go to promotion

Liitu meie uudiskirjaga ja võida!

Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.

21

p

Päevad

09

t

Tunnid

:

10

m

Minutid

:

50

s

Sekundid

Rohkem infot

  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Tarvikuga toote foto
  • Pakendi foto
  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Tarvikuga toote foto
  • Pakendi foto

Tootmine lõpetatud

SatinSoftEpilaator

HP6522/01

4.6

| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige siidpehmet puudutust.

Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni. Märjalt ja kuivalt kasutatav, et seda oleks mugav duši all kasutada. Sisaldab piirlikammiga raseerimispead.

Kuva kõik eelised
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Skin Perfect süsteemiga epilaator

Nautige siidpehmet puudutust.

  • Nahahooldussüsteem

  • Märjalt ja kuivalt

  • Raseerimispea

Koorimishari veelgi säravama naha heaks.

Koorimishari veelgi säravama naha heaks.

Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis tingimustes ning mida saab kasutada märjalt ja kuivalt.

Vibreeriv massaažiriba ergutab nahka

Vibreeriv massaažiriba ergutab nahka

Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja rahustab nahka ning muudab epilatsiooni meeldivaks

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator

06/07/2012

Polska

Polska

Polecam

Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.