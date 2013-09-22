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Sekundid
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Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni. Märjalt ja kuivalt kasutatav, et seda oleks mugav duši all kasutada. Sisaldab piirlikammiga raseerimispead.
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Nahahooldussüsteem
Märjalt ja kuivalt
Raseerimispea
Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis tingimustes ning mida saab kasutada märjalt ja kuivalt.
Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja rahustab nahka ning muudab epilatsiooni meeldivaks
Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.
4.6
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator
virusek13
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator
Karola
06/07/2012
Polska
Polecam
Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6522/01 Depilator