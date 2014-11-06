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Tootmine lõpetatud

SatinPerfectEpilaator

HP6577/00

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
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Süsteemiga SkinPerfect varustatud Philips SatinPerfect epilaator eemaldab ka isegi peened ja lühikesed karvad ning kaitseb samas nahka. Märg- ja kuivsüsteemi on mugav duši all kasutada. Komplektis piirlikammiga raseerimispea.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Skin Perfect süsteemiga epilaator

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  • Märjalt ja kuivalt

  • raseerimispeaga

Keraamilised tekstuuriga kettad eemaldavad ka peenemad ja lühemad karvad

Keraamilised tekstuuriga kettad eemaldavad ka peenemad ja lühemad karvad

Sellel epilaatoril on keraamilise tekstuuriga kettad, mis eemaldavad õrnalt ka kõige peenemad karvad.

Lai epileerimisotsak katab ühe tõmbega suurema nahapinna

Lai epileerimisotsak katab ühe tõmbega suurema nahapinna

Meie eriti lai epileerimisotsak tagab iga liigutusega optimaalse karvaeemalduse - tulemuseks on kauakestev siledus vaid minutitega.

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.