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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Märjalt ja kuivalt
raseerimispeaga
Sellel epilaatoril on keraamilise tekstuuriga kettad, mis eemaldavad õrnalt ka kõige peenemad karvad.
Meie eriti lai epileerimisotsak tagab iga liigutusega optimaalse karvaeemalduse - tulemuseks on kauakestev siledus vaid minutitega.
Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator
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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
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See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6577/00 Depilator