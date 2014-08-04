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20
p
Päevad
12
t
Tunnid
55
m
Minutid
35
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Oluline hooldus juustele
See föön hoolitseb soengu kujundamisel õige hoolitsuse eest.
Salon Essential
föön
1400 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.
Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.
Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.
4.9
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential
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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential
mario1234
06/01/2014
Polska
zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd
Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii
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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential
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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential
dzikaga
29/11/2013
Polska
Idealny produkt
Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!
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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential