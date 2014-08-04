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Tootmine lõpetatud

Salon Essential

HP8106/00

4.9

| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Oluline hooldus juustele

See föön hoolitseb soengu kujundamisel õige hoolitsuse eest.

Kuva kõik eelised

Hoolitsev juuksekuivatus

Oluline hooldus juustele

  • Salon Essential

  • föön

1400 W kiire ja õrn kuivatamine

1400 W kiire ja õrn kuivatamine

1400 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.

Kolm muudetavat seadet paremaks kasutuskontrolliks

Kolm muudetavat seadet paremaks kasutuskontrolliks

Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/08/2014

Polska

Polska

idealna kobieca suszarka

Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.

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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential

06/01/2014

Polska

Polska

zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd

Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii

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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential

29/11/2013

Polska

Polska

Idealny produkt

Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!

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See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8106/00 Salon Essential

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.