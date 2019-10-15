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Tootmine lõpetatud
ThermoProtect
2100 W
6 kuumuse ja kiiruse seadet
Jahe õhupahvak
ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
See professionaalne 2100 W föön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.
Kiirust ja kuumust saab täiusliku soengu tegemiseks lihtsalt reguleerida. Kuue muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.
4.9
5-st
179
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
rasLivity
15/10/2019
Eesti
Taskukohane super toode
Täidab kõik oma fööni kohustused nii nagu peab. Näeb ilus ja kvaliteetne välja.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8230/00 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8230/00 Föön
Dor1962
03/10/2021
Polska
doskonały wyrób
posiada ThermoProtekt regulacje strumieniową dyfuzor do zwiększenia objętości włosów śmiało kupować
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Monique s
19/08/2021
Polska
Kinnitatud ostja
szybka w suszeniu
Bardzo fajna suszarka. Szybko suszy włosy. Polecam
Positiivsed omadused
szybkość suszenia
Negatiivsed omadused
cienki kabel zasilający
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów