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  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
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  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil

Tootmine lõpetatud

DryCare AdvancedFöön

HP8233/00

4.9
| (355) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
Kaitske oma juukseid ja nautige ikkagi kiireid kuivatustulemusi. Sellel föönil on mitu kiiruse- ja temperatuuriseadistust. Seadmel on ThermoProtect, mis tagab kiire kuivatamise püsiva temperatuuriga, ioonhooldus ja TurboBoost.
Kuva kõik eelised

masseeriva hajuti ja 11 mm soengukujundusotsakuga.

Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ioonhooldus

  • Masseeriv difuusor

Elegantne ja naiselik kujustus, mis rõhutab jõudlust ja kvaliteeti

Elegantne ja naiselik kujustus, mis rõhutab jõudlust ja kvaliteeti

See föön väljendab moodsat ja täiustatud lähenemist kujustusele. Pehmed, voolavad kontuurid ja piklikud osad annavad vaevu hoomatavalt edasi naiselikkust, samal ajal kui täpsed detailid ning kvaliteetsed materjalid ja viimistlus on tõenduseks toote suurepärasest jõudlusest.

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

Professionaalne 2200-vatine – nagu salongis tehtud täiuslik tulemus

Professionaalne 2200-vatine – nagu salongis tehtud täiuslik tulemus

See professionaalne 2200 W föön annab võimsa õhujoa. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

355

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

01/09/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobra suszarka

Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.

Positiivsed omadused

odpowiednia temperatura, jakość wykonania

Negatiivsed omadused

ciężar, głośność

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

07/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Wysoki komfort użytkowania

Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.

Positiivsed omadused

jak wyżej

Negatiivsed omadused

jeszcze nie stwierdzono

See arvustus tehti tootele ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

See arvustus tehti tootele ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

30/09/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt posiada super funkcje

Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek

Positiivsed omadused

Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza

Negatiivsed omadused

Nie zauważyłam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8243/00 Suszarka KeraShine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8243/00 Suszarka KeraShine

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.