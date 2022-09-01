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Tootmine lõpetatud
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ioonhooldus
Masseeriv difuusor
See föön väljendab moodsat ja täiustatud lähenemist kujustusele. Pehmed, voolavad kontuurid ja piklikud osad annavad vaevu hoomatavalt edasi naiselikkust, samal ajal kui täpsed detailid ning kvaliteetsed materjalid ja viimistlus on tõenduseks toote suurepärasest jõudlusest.
ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
See professionaalne 2200 W föön annab võimsa õhujoa. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.
4.9
5-st
355
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
kruk3
01/09/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobra suszarka
Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.
Positiivsed omadused
odpowiednia temperatura, jakość wykonania
Negatiivsed omadused
ciężar, głośność
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
K_F_
07/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Wysoki komfort użytkowania
Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.
Positiivsed omadused
jak wyżej
Negatiivsed omadused
jeszcze nie stwierdzono
See arvustus tehti tootele ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
See arvustus tehti tootele ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
Monikacz
30/09/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ten produkt posiada super funkcje
Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek
Positiivsed omadused
Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza
Negatiivsed omadused
Nie zauważyłam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8243/00 Suszarka KeraShine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8243/00 Suszarka KeraShine