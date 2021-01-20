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32
p
Päevad
10
t
Tunnid
39
m
Minutid
31
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
Kaitske oma juukseid ja nautige ikkagi kiireid kuivatustulemusi. Saate soovitud õhuvoo valida erinevate kuumuse- ja kiirusesätete abil. ThermoProtect tagab kiire kuivatamise püsiva temperatuuriga ja ioonhooldus käharateta läikivad juuksed.
2100 W
ThermoProtecti seadistus
Ioonhooldus
Juuksekoolutajate professionaalne funktsioon, milleta lihtsalt ei saa. Cool Shoti nupp tekitab võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks ja fikseerimiseks.
ThermoProtecti temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused juukseid kahjustamata.
Mugav kasutada tänu 1,8 m pikkusele toitekaablile.
4.9
5-st
235
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
sandra 45
20/01/2021
Latvija
labs produkts
Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Kasutamise kuupäev 2019-12-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Kasutamise kuupäev 2019-12-20
IngaTa
11/12/2019
Latvija
Lielisks produkts par pieejamu cenu
Mati pēc žāvēšanas kļust zīdaini, nav spuraini un nepūkojas. Var just, ka Jonizētājs labvēlīgi ietekmē matu izskatu. Patīkami temperatūras un ventilatora ātruma regulētāji, ērti turēt to rokās un tad, kad nepieciešams, ieslēgt vēsā gaisa režīmu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Kasutamise kuupäev 2018-11-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Kasutamise kuupäev 2018-11-11
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Plaukų džiovintuvas
Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas