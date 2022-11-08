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Tootmine lõpetatud

Föön

HP8250/00

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ekspertide salarelv
Uus ja täiustatud SalonDry Pro 2300. See Philipsi föön on nüüd 20% kergem ja 30% tugevama õhuvooga.
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SalonDry Pro 2300 föön

Ekspertide salarelv

  • 2300 W

  • Ioonhooldus

  • kohevuse diffuusoriga

  • Keraamiline pinnakate

Professionaalne 2300 W tagab suurepärased soengud

Professionaalne 2300 W tagab suurepärased soengud

Professionaalne 2300 W tagab suurepärased soengud

Kuus muudetavat kiiruse- ja temperatuuriseadet

Kuus muudetavat kiiruse- ja temperatuuriseadet

Ioonide toimel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

Ioonide toimel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/11/2022

Polska

Polska

Mocny strumień powietrza

Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.

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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów

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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów

20/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra suszarka

Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.

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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów

04/07/2019

Україна

Україна

Фен бомба

Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие

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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Hairdryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8250/00 Hairdryer

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