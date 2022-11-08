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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2300 W
Ioonhooldus
kohevuse diffuusoriga
Keraamiline pinnakate
Professionaalne 2300 W tagab suurepärased soengud
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
krolowakarolina
08/11/2022
Polska
Mocny strumień powietrza
Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.
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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów
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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów
Joana
20/10/2015
Polska
Bardzo dobra suszarka
Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.
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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8250/00 Suszarka do włosów
Irina23
04/07/2019
Україна
Фен бомба
Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие
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See arvustus tehti tootele HP8250/00 Hairdryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8250/00 Hairdryer