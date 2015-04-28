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Tootmine lõpetatud

Föön

HP8270/00

5

| (30) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Juustele tervislikum kuivatamine uuendusliku anduriga

Philipsi föön ActiveCare on varustatud ainulaadse TempPrecision™-i anduriga, mis mõõdab juuste temperatuuri ja vähendab automaatselt temperatuuri, kui juuksed on kuivad. Juuksed säilitavad vajaliku niiskuse.

Kuva kõik eelised

Hoolitsev juuksekuivatus

Juustele tervislikum kuivatamine uuendusliku anduriga

  • 2300 W

  • TempPrecision andur

  • Ioonhooldus

  • 6 kiiruse- ja temperatuuriseadistust

TemPrecisioniga 100% kaitse juuste ülekuumenemise eest

TemPrecisioniga 100% kaitse juuste ülekuumenemise eest

Ainulaadne TempPrecision™-i andur mõõdab kuivatamise ajal juuste temperatuuri ja vähendab automaatselt temperatuuri, kui juuksed on kuivad. Juuksed säilitavad vajaliku niiskuse ja püsivad tervete ning säravatena. Föönil olev LED-tuli annab alati märku, kui andur sisse lülitub.

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.

Rohkem hooldust tänu kaugele leviva infrapuna kuumusega keraamil. elementidele

Rohkem hooldust tänu kaugele leviva infrapuna kuumusega keraamil. elementidele

Keraamiline element emiteerib kaugele levivat infrapuna-kuumust, mille näol on tegu õrna soojusega, mis aitab teie juukseid seestpoolt kuivatada ja kaitseb neid ülekuivamise eest, tegemata järeleandmisi kiiruse ja tõhususe osas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

30

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów

16/08/2014

Polska

Polska

Meggaa super

Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność

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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.