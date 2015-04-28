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32
p
Päevad
06
t
Tunnid
41
m
Minutid
23
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Juustele tervislikum kuivatamine uuendusliku anduriga
Philipsi föön ActiveCare on varustatud ainulaadse TempPrecision™-i anduriga, mis mõõdab juuste temperatuuri ja vähendab automaatselt temperatuuri, kui juuksed on kuivad. Juuksed säilitavad vajaliku niiskuse.
2300 W
TempPrecision andur
Ioonhooldus
6 kiiruse- ja temperatuuriseadistust
Ainulaadne TempPrecision™-i andur mõõdab kuivatamise ajal juuste temperatuuri ja vähendab automaatselt temperatuuri, kui juuksed on kuivad. Juuksed säilitavad vajaliku niiskuse ja püsivad tervete ning säravatena. Föönil olev LED-tuli annab alati märku, kui andur sisse lülitub.
Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.
Keraamiline element emiteerib kaugele levivat infrapuna-kuumust, mille näol on tegu õrna soojusega, mis aitab teie juukseid seestpoolt kuivatada ja kaitseb neid ülekuivamise eest, tegemata järeleandmisi kiiruse ja tõhususe osas.
5.0
5-st
30
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów
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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów
majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów
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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów
Piter111
16/08/2014
Polska
Meggaa super
Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność
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See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8270/00 Suszarka do włosów