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Tootmine lõpetatud
2300 W
MoistureProtect andur
Ioonhooldus
6 kiiruse- ja temperatuuriseadistust
Täiesti uuenduslik infrapunakiirusega MoistureProtecti tehnoloogia jälgib ja kohandab juuste kuivatustemperatuuri pidevalt vastavalt vajadusele. Nutikas andur mõõdab ühe kuivatusseansi jooksul juuksepinna temperatuuri 4000 korda ning reguleerib niiskuskao ja juukse pealmise kihi (kutiikul) kahjustamise vältimiseks temperatuuri. Maksimaalne niiskusesisaldus tagab juustele ülima läike ja pehmuse. Vajadusest lähtuvalt saab anduri sisse/välja lülitada.
MoistureProtecti andur diagnoosib infrapunatehnoloogia abil teie juuste seisundit ja kohandab temperatuuri, et säilitada nende loomulikku niiskust.
ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
Auhinnad
4.8
5-st
698
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Liina31
19/07/2019
Eesti
Supper
Juuksed on siledad ja pole staatilist elektrit peale kuivatamist
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Kelly
26/06/2019
Eesti
mega ilus ja sama hea föön
Föönita ma üldse elada ei oskaks ning olen neid elu jooksul ikka üksjagu proovinud, kuid ka sellest sai kiirelt mu lemmik. Pikkade juustega on see kuivatamine ikka pigem nuhtlus, aga me saime selle fööniga ikka hästi läbi ning meil on vastastikune mõistmine sellest, et ma soovin lihtsalt kuivi, mitte kuivanud juukseid. :) Kasutan reaalselt ka suuremat otsikut kui tahan loomulike lokke rokkida niiet ei kogu ka see kuskil tolmu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Gretel
01/06/2019
Eesti
Juuksed kuivaks neid rikkumata
Mulle tohutult meeldib, et juuksed saavad kuivaks kiirelt ka madala temperatuuriga ja mis kõige parem jäävad mõnusad siledad ja siidised, mitte kahused.
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön