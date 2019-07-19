Föönita ma üldse elada ei oskaks ning olen neid elu jooksul ikka üksjagu proovinud, kuid ka sellest sai kiirelt mu lemmik. Pikkade juustega on see kuivatamine ikka pigem nuhtlus, aga me saime selle fööniga ikka hästi läbi ning meil on vastastikune mõistmine sellest, et ma soovin lihtsalt kuivi, mitte kuivanud juukseid. :) Kasutan reaalselt ka suuremat otsikut kui tahan loomulike lokke rokkida niiet ei kogu ka see kuskil tolmu.