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  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
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  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
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  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus

Tootmine lõpetatud

MoistureProtectFöön

HP8280/03

4.8
| (698) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

1 auhind

Säilitage oma juuste loomulik niiskus
MoistureProtect andur diagnoosib infrapunatehnoloogia abil teie juuste seisundit ja kohandab temperatuuri, et säilitada nende loomulikku niiskust.
Kuva kõik eelised

Tervisliku sära heaks

Säilitage oma juuste loomulik niiskus

  • 2300 W

  • MoistureProtect andur

  • Ioonhooldus

  • 6 kiiruse- ja temperatuuriseadistust

MoistureProtect andur

MoistureProtect andur

Täiesti uuenduslik infrapunakiirusega MoistureProtecti tehnoloogia jälgib ja kohandab juuste kuivatustemperatuuri pidevalt vastavalt vajadusele. Nutikas andur mõõdab ühe kuivatusseansi jooksul juuksepinna temperatuuri 4000 korda ning reguleerib niiskuskao ja juukse pealmise kihi (kutiikul) kahjustamise vältimiseks temperatuuri. Maksimaalne niiskusesisaldus tagab juustele ülima läike ja pehmuse. Vajadusest lähtuvalt saab anduri sisse/välja lülitada.

Täiuslik niiskuse säilitamine erilise anduri abil

MoistureProtecti andur diagnoosib infrapunatehnoloogia abil teie juuste seisundit ja kohandab temperatuuri, et säilitada nende loomulikku niiskust.

Kaitse ülekuumenemise eest

ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-612378

Arvustused

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4.8

5-st

698

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

19/07/2019

Eesti

Eesti

Supper

Juuksed on siledad ja pole staatilist elektrit peale kuivatamist

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön

26/06/2019

Eesti

Eesti

mega ilus ja sama hea föön

Föönita ma üldse elada ei oskaks ning olen neid elu jooksul ikka üksjagu proovinud, kuid ka sellest sai kiirelt mu lemmik. Pikkade juustega on see kuivatamine ikka pigem nuhtlus, aga me saime selle fööniga ikka hästi läbi ning meil on vastastikune mõistmine sellest, et ma soovin lihtsalt kuivi, mitte kuivanud juukseid. :) Kasutan reaalselt ka suuremat otsikut kui tahan loomulike lokke rokkida niiet ei kogu ka see kuskil tolmu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön

01/06/2019

Eesti

Eesti

Juuksed kuivaks neid rikkumata

Mulle tohutult meeldib, et juuksed saavad kuivaks kiirelt ka madala temperatuuriga ja mis kõige parem jäävad mõnusad siledad ja siidised, mitte kahused.

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.