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Tootmine lõpetatud
MoistureProtecti tehnoloogia
2300 W kuivatusvõimsus
Ioonhooldus läikivateks juusteks
MoistureProtecti tehnoloogia kontrollib ja reguleerib temperatuuri juustele läike lisamiseks ja juuste loomuliku niiskuse säilitamiseks. Optimaalse temperatuuri tagamine kaitseb juukseid ülekuumutamise eest. Nii saate ilusad ja kaitstud juuksed nii seest kui ka väljast.
MoistureProtecti infrapunaandur jälgib ja kohandab kuivatustemperatuuri pidevalt, et see vastaks teie juuste vajadustele. Nutikas andur mõõdab juuste kuivatamise ajal juuste temperatuuri, et vältida niiskuskadu ja kutiikuli kahjustamist. Juuste niiskuse säilitamine tagab pehmemad, läikivamad ja tervemad juuksed. Olenevalt vajadusest saab anduri sisse/välja lülitada.
Sellel professionaalsel 2300 W föönil on kuus kiiruse ja kuumuse seadistust. Tulemuseks on võimsuse, kiiruse ja tehnoloogia kombinatsioon, mis võimaldab juukseid kiiremini, hõlpsamini ja õrnemini kuivatada ning soengusse seada.
4.8
5-st
698
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Liina31
19/07/2019
Eesti
Supper
Juuksed on siledad ja pole staatilist elektrit peale kuivatamist
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Kelly
26/06/2019
Eesti
mega ilus ja sama hea föön
Föönita ma üldse elada ei oskaks ning olen neid elu jooksul ikka üksjagu proovinud, kuid ka sellest sai kiirelt mu lemmik. Pikkade juustega on see kuivatamine ikka pigem nuhtlus, aga me saime selle fööniga ikka hästi läbi ning meil on vastastikune mõistmine sellest, et ma soovin lihtsalt kuivi, mitte kuivanud juukseid. :) Kasutan reaalselt ka suuremat otsikut kui tahan loomulike lokke rokkida niiet ei kogu ka see kuskil tolmu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
Gretel
01/06/2019
Eesti
Juuksed kuivaks neid rikkumata
Mulle tohutult meeldib, et juuksed saavad kuivaks kiirelt ka madala temperatuuriga ja mis kõige parem jäävad mõnusad siledad ja siidised, mitte kahused.
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtectiga föön