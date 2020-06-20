30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Ioniseeriv hooldus
220 °C professionaalne temperatuur
Täpselt juhitavad
Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad juukse kutiikuleid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.
Sirgendajal on kiire kuumenemisaeg, mistõttu see on kasutusvalmis 60 sekundiga
4.7
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Positiivsed omadused
Изправя и загрява бързо
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul