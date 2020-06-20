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  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
  • Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele

Tootmine lõpetatud

EssentialCareJuuksesirgendaja

HP8324/00

4.7
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele
Spetsiaalselt ioonhoolduseks ja täpseks juhtimiseks loodud Philips Essential Care sirgendaja võimaldab teil saavutada täpselt sellise sirge ja läikiva soengu nagu soovite, olles samas õrn teie juustele.
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Täpselt juhitav sirgendaja

Läikiv ja sile tänu ioonhooldusele

  • Ioniseeriv hooldus

  • 220 °C professionaalne temperatuur

  • Täpselt juhitavad

Täpne kontroll kuni 220°C muudetava temperatuuriga

Täpne kontroll kuni 220°C muudetava temperatuuriga

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad juukse kutiikuleid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.

Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 60 sekundiga

Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 60 sekundiga

Sirgendajal on kiire kuumenemisaeg, mistõttu see on kasutusvalmis 60 sekundiga

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Positiivsed omadused

Изправя и загрява бързо

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.