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  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
  • Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks

Tootmine lõpetatud

KeraShine’i sirgendaja

HP8348/00

4.7
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks
Philipsi uus keratiiniga keraamiliste plaatidega sirgendaja KeraShine Ionic tagab teile soovitud sirged juuksed ja on teie juuste vastu õrnem.
Kuva kõik eelised

tänu keratiiniga keraamilisele pinnakattele

Põhjalik sirgendamine siidiselt pehmete juuste saamiseks

  • Care Edition

  • Ioonhooldus

  • 230 °C

  • Keratiiniga keraamiline pinnakate

Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega

Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega

Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega, et teie juuste eest paremini hoolt kanda

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad juukse kutiikuleid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.

230 °C kuumus tagab professionaalse ja täiusliku tulemuse

230 °C kuumus tagab professionaalse ja täiusliku tulemuse

Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ning saavutate täiusliku soengu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/07/2016

Polska

Polska

POLECAM!

Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine

30/09/2015

Polska

Polska

Uwielbiam i polecam !

Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)

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See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8348/00 Žehlička na vlasy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8348/00 Žehlička na vlasy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.