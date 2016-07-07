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Tootmine lõpetatud
Care Edition
Ioonhooldus
230 °C
Keratiiniga keraamiline pinnakate
Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega, et teie juuste eest paremini hoolt kanda
Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad juukse kutiikuleid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.
Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ning saavutate täiusliku soengu.
4.7
5-st
10
Auhinnad
100%
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lulu
07/07/2016
Polska
POLECAM!
Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)
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See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine
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See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine
NatAnia
30/09/2015
Polska
Uwielbiam i polecam !
Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)
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See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine
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See arvustus tehti tootele HP8348/00 Prostownica KeraShine
Xyrina
28/02/2019
Česká republika
Skvělý výrobek
Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.
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See arvustus tehti tootele HP8348/00 Žehlička na vlasy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8348/00 Žehlička na vlasy