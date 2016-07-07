Użyłam jej dziś po raz pierwszy. I generalnie wszystko ok. Poza jednym mimo ze przyciski od regulacji temperatury same po chwili się blokują to jednak przy prostowaniu byłam w stanie niechcący je odblokować i zmienić temperaturę, wiec rozwiązanie to jest nie do końca przemyślane przez producenta bo co chwila się je dotyka. Rozumiem ze producent chciał ułatwić użytkownikowi i zrobił elektronicznie blokowanie ale chyba trzeba było zrobić suwak mechaniczny blokujący ustawienie temperatury, ewentualnie umieścić je w miejscu gdzie nie trzyma sie prostownicy w momencie jej używania.