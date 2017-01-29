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  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
  • Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks

Tootmine lõpetatud

KeraShine’i lokitangid

HP8607/00

4.9
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks
Soovite lokke, mida on kerge hooldada ja mis näevad loomulikud välja? Ja seda ilma oma juukseid kahjustamata ning kuivatamata? 25 mm juukserulliga uued KeraShine’i lokitangid tagavad teile loomuliku välimusega lokid, nendel on keratiiniga keraamiline kate ja reguleeritavad temperatuuriseadistused.
Kuva kõik eelised

tänu keratiiniga keraamilisele pinnakattele

Põhjalik viimistlus loomulike lokkide saamiseks

  • Care Edition

  • 25 mm rullik

  • 130–200 °C temperatuur

  • Keratiiniga keraamiline pinnakate

Kaitsva keratiiniga keraamiline pinnakate

Kaitsva keratiiniga keraamiline pinnakate

Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega, et teie juuste eest paremini hoolt kanda

25 mm rull loomulikuna näivate lokkide jaoks

25 mm rull loomulikuna näivate lokkide jaoks

25 mm läbimõõduga rulliga saate moekad lokkis juuksed: loomulikuna näivad lopsakad lokid just nagu ei olekski nende saavutamiseks vaeva nähtud.

Reostaadiga ketas ja kaheksa kuumuseseadet

Reostaadiga ketas kaheksa kuumuseseadega (130–200 °C) laseb teil valida oma juuksetüübile sobiliku kuumuse

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.9

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/01/2017

Polska

Polska

Naprawdę polecam ;)

Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8607/00 Lokówka KeraShine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8607/00 Lokówka KeraShine

02/07/2020

România

România

Kinnitatud ostja

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8607/00 Ondulator KeraShine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.