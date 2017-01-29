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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Care Edition
25 mm rullik
130–200 °C temperatuur
Keratiiniga keraamiline pinnakate
Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega, et teie juuste eest paremini hoolt kanda
25 mm läbimõõduga rulliga saate moekad lokkis juuksed: loomulikuna näivad lopsakad lokid just nagu ei olekski nende saavutamiseks vaeva nähtud.
Reostaadiga ketas kaheksa kuumuseseadega (130–200 °C) laseb teil valida oma juuksetüübile sobiliku kuumuse
4.9
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Krystyna11
29/01/2017
Polska
Naprawdę polecam ;)
Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)
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See arvustus tehti tootele HP8607/00 Lokówka KeraShine
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See arvustus tehti tootele HP8607/00 Lokówka KeraShine
Rox27
02/07/2020
România
Kinnitatud ostja
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
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See arvustus tehti tootele HP8607/00 Ondulator KeraShine
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See arvustus tehti tootele HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
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See arvustus tehti tootele HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas