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  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
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  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
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  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
  • Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele

Tootmine lõpetatud

EssentialJuuksekoolutaja

HP8661/00

4.7
| (389) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele
Kuivatage ja stiliseerige samaaegselt. Philipsi juuksekoolutaja Essential võimaldab teil luua ilusat ja loomulikku soengut, hoolitsedes samal ajal ka teie juuste eest. Kolm tarvikut sobivad nii pikkadele kui ka lühikestele juustele, et saaksite nautida lihtsat stiliseerimist.
Kuva kõik eelised

Lihtne stiliseerimine kõikidele juuksepikkustele

  • 3 otsakut

  • ThermoProtecti temperatuur

800 W võimsus tagab salongiviimistlusega soengu

800 W võimsus tagab salongiviimistlusega soengu

800 W võimsusega juuksekoolutaja võimaldab teil oma juukseid nii kuivatada kui ka soengusse sättida. Saavutage iga päev salongiviimistlusega soeng.

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtect temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused juukseid kahjustamata.

38 mm ThermoBrush ilusate soengute ja lainete jaoks

ThermoBrush on eriti suure läbimõõduga – 38 mm. Lai rull on ideaalne juuste silumiseks ja lainete tegemiseks.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

389

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

22/10/2019

Eesti

Eesti

Väga rahul.

Mugav kuivatada, et hari on fööniotsas ja veel lisaks häid nippe kuidas koolutada juukseid ja teha erinevaid soenguid!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Positiivsed omadused

Puikiai purena, glotnina

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.