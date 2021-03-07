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Tootmine lõpetatud

Koolutaja

HP8664/00

4.5

| (505) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Mitmekülgsed soengud, täiuslik läige

Kasutage erinevate soengute tegemiseks Philips Dynamic Volumebrushi, mis samal ajal hoiab juuksed siledad ja läikivad. Selle 50 mm pöörlev looduslike harjastega hari lisab kohevust ja voogavust, samal ajal kui sissetõmmatavate harjastega hari loob selgeid laineid ilma pusadeta.

Kuva kõik eelised

Philipsi pöörlev Volumebrush kahe tarvikuga

Mitmekülgsed soengud, täiuslik läige

  • Pöörlev Volumebrush

  • Ioonhooldus ja turmaliinkate

1000 W tagab kauni tulemuse

1000 W tagab kauni tulemuse

1000 W koolutaja optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.

Ioonide toimel töötlemine hoiab ära juuste kähardumise ja suurendab läiget

Ioonide toimel töötlemine hoiab ära juuste kähardumise ja suurendab läiget

Ioonide toimel töötlemine kuivatab juukseid ilma staatilist elektrit tekitamata. Selle käigus vabanevad negatiivse laenguga ioonid, vähendades juuste käharust, silendades neid ning andes juustele sära ja läiget. Selle tulemusena on juuksed läikivad ja käharateta ning näivad parimas vormis.

Keraamiline turmaliinkate lisab teie juustele läiget

Keraamiline turmaliinkate lisab teie juustele läiget

Koolutaja ainulaadne keraamiline turmaliinkate kaitseb ja elustab juukseid soengu tegemise ajal. See spetsiaalne kate juhib tõhusalt soojust, ei tekita kuumi laike ja lisab iga tõmbega juustele sära.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

505

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

07/03/2021

Latvija

Latvija

Kāpēc es agrāk nezināju par šādu ierīci?

Tas būtu man aiztaupījis veselu lērumu pārdzīvojumu par maniem matiem! Iepriekš 14 gadus lietoju arī Philips brush tipa ieveidotāju. Ar šo jauno fēnu pat smalki mati izskatās kā ieveidoti frizētavā, ieveidojums saglabājas ļoti ilgi. Un pats galvenais ir, ka tas materiāls šķiet kaut kā regulē karstuma plūsmu, jo matu no ieveidošanas vienkārši vairs nelūst! Ļoti iesaku šo ierīci!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler

Kasutamise kuupäev 2020-02-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler

Kasutamise kuupäev 2020-02-07

18/09/2017

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Ļoti kvalitatīvs fēns, lielā jauda palīdz matus ātri ieveidot un izžāvēt. Mati izskatās veselīgi un gludi. Kā arī īpaši parocīga ir suka ar ievelkamiem sariem. Nedaudz jāapgūst lietošana.

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See arvustus tehti tootele HP8666/00 Airstyler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8666/00 Airstyler

10/05/2017

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

izcils produkts

Esmu ļoti apmierināta ar iegādāto preci. Viegli saprotama lietošana un rezultāts ir kā no salona. Pat paņemot līdzi tālākā ekskursijā, man nebija jādomā par to,kā tikt pie perfektas frizūras pašas rokām.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.