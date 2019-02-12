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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Keratiiniga keraamiline pinnakate
Ioonhooldus
800 W
3 otsakut
Kui olete oma juuksed 80% ära kuivatanud, pange juuksesalk õhukoolutaja tarviku avale. Nupulevajutusega kaob juuksesalk koolutuskambrisse, kus see kuivatatakse ja töödeldakse. Vabaneb kaunis harjatud lokk, mis tagab kauni ja loomuliku välimuse.
50 mm termohari on ideaalne viis juustele kohevuse, lopsakuse ja sära lisamiseks. Kasutage peaaegu kuivadel juustel kauni salongilaadse föönitamistulemuse saamiseks kodustes tingimustes.
Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.
4.3
5-st
20
Auhinnad
84%
soovitab seda toodet
Ewelina987
12/02/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt godny polecenia
Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Danuta78
06/07/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam produkt w 100 procentach.
Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
jogintiger
16/02/2017
Polska
Rewelacyjna suszarko-lokówka
Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka