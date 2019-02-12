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  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
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  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
  • Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga

Tootmine lõpetatud

StyleCareAutomaatselt pöörlev koolutaja

HP8668/00

4.3
| (20) Auhinnad | 84% soovitab seda toodet
Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga
Maailmas uudsel automaatselt pöörleval õhuga stiliseerijal on kaasas ainulaadne koolutaja, et luua pehmeid lokke ja laineid, koos kohevat vetruvat välimust tekitava ümara harja ja õrnaks kuivatamiseks sobiva otsakuga. Hoolitsev kuivatamis- ja stiliseerimiselamus.
Kuva kõik eelised

Pehmed lokid, lained ja kohevus automaatse õhukoolutajaga

  • Keratiiniga keraamiline pinnakate

  • Ioonhooldus

  • 800 W

  • 3 otsakut

Automaatne õhukoolutaja tarvik loob laineid ja pehmeid lokke

Automaatne õhukoolutaja tarvik loob laineid ja pehmeid lokke

Kui olete oma juuksed 80% ära kuivatanud, pange juuksesalk õhukoolutaja tarviku avale. Nupulevajutusega kaob juuksesalk koolutuskambrisse, kus see kuivatatakse ja töödeldakse. Vabaneb kaunis harjatud lokk, mis tagab kauni ja loomuliku välimuse.

50 mm ümar hari lisab kohevust ja voogavust

50 mm ümar hari lisab kohevust ja voogavust

50 mm termohari on ideaalne viis juustele kohevuse, lopsakuse ja sära lisamiseks. Kasutage peaaegu kuivadel juustel kauni salongilaadse föönitamistulemuse saamiseks kodustes tingimustes.

Ennetab staatilise elektri teket, et juuksed oleksid siledad, käharateta ja läikivad

Ennetab staatilise elektri teket, et juuksed oleksid siledad, käharateta ja läikivad

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

20

Auhinnad

84%

soovitab seda toodet

12/02/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt godny polecenia

Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

06/07/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam produkt w 100 procentach.

Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

16/02/2017

Polska

Polska

Rewelacyjna suszarko-lokówka

Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.