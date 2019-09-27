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Tootmine lõpetatud

Multi-Curler

HP8696/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Erinevad lokid ja igakülgne hooldus

Lokid olid, on ja jäävad! Philipsi Multi-Curler aitab luua paljusid erinevaid lokke tihedatest ja vetruvatest kuni laineliste ja vabalt voogavateni. Eksperimenteerige lokkidega ja hoolitsege samas juuste eest.

Kuva kõik eelised

Lokitangid lemmiklokkide tegemiseks

Erinevad lokid ja igakülgne hooldus

  • 4 soengutarvikut

  • 190 °C temperatuur

  • Keraamiline pinnakate

16 mm lokitangid ja koolutushari; 22 mm lokitangid, spiraalne koolutushari

16 mm lokitangid ja koolutushari; 22 mm lokitangid, spiraalne koolutushari

Philipsi Multi-Curler sisaldab: 16 mm lokitange spiraallokkide tegemiseks; 16 mm lokitangidele paigaldatavat koolutusharja lisakohevuse andmiseks; 22 mm lokitange ja spiraalset koolutusharja suurte lokkide ja ilusate lainete tegemiseks.

Kõigil kuumenevatel tarvikutel on keraamiline pinnakate,

Kõigil kuumenevatel tarvikutel on keraamiline pinnakate,

Keraamiline kate aitab juuste eest paremini hoolt kanda.

190 °C soengutegemise temperatuur kauakestva tulemuse saavutamiseks

190 °C soengutegemise temperatuur kauakestva tulemuse saavutamiseks

190 °C soengutegemise temperatuur tagab kauakestva tulemuse, samal ajal juuksekahjustusi minimeerides.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
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2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható

Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

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