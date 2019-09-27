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Tootmine lõpetatud
Erinevad lokid ja igakülgne hooldus
Lokid olid, on ja jäävad! Philipsi Multi-Curler aitab luua paljusid erinevaid lokke tihedatest ja vetruvatest kuni laineliste ja vabalt voogavateni. Eksperimenteerige lokkidega ja hoolitsege samas juuste eest.
4 soengutarvikut
190 °C temperatuur
Keraamiline pinnakate
Philipsi Multi-Curler sisaldab: 16 mm lokitange spiraallokkide tegemiseks; 16 mm lokitangidele paigaldatavat koolutusharja lisakohevuse andmiseks; 22 mm lokitange ja spiraalset koolutusharja suurte lokkide ja ilusate lainete tegemiseks.
Keraamiline kate aitab juuste eest paremini hoolt kanda.
190 °C soengutegemise temperatuur tagab kauakestva tulemuse, samal ajal juuksekahjustusi minimeerides.
5.0
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Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8696/00 Többfunkciós hajformázó