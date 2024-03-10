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2300 W kuivatusvõimsus
Võimas vahelduvvoolumootor
Kuni 170 km/h* liikuv õhk
Style & Protecti otsak
Pro föön on varustatud võimsa vahelduvvoolumootoriga, mis saavutab kuni 170 km/h* õhukiiruse (50% kiirem**). Selle loomisel on peetud silmas professionaalset ja efektiivset tulemust.
See professionaalne 2300 W föön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.
Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.
Auhinnad
4.8
5-st
275
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
10/03/2024
Eesti
Kinnitatud ostja
Korralik selle raha eest
Toode on korralik, aga pakend oli kui mitmendat ringi käiv taaskasutuskaup. Paraku pilti ei ole peale avamist, ei olnud plaanis selle üle kurta. Kui aga nüüd ise arvamust küsite, siis on sedasi. Seda enam, et tegemist oli kingitusega teisele inimesele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Föön
Lewisa
29/09/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Phillips matu fēns
Ļoti labs matu fēns, neskatoties uz to ka ir mazliet smagāks, kā ierasti citi, savas funkcijas pilna un es teiktu produkts ir vienreizējs!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns
Elīna
25/01/2016
Latvija
Ātrums
Maniem garajiem, biezajiem matiem šis fēns ir kā ātrs risinājums no rītiem 10 minūšu laika tikt pie sausiem matiem!!!
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See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns
Testitud 6 mm otsakuga 2. kiirusel ja 2. kuumuseseadistusega.
Võrreldes eelkäijaga HP4997.