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  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
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  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
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  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
  • Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks

Prestige ProFöön

HPS920/00

4.8
| (275) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks
Philipsi juukseföön Prestige Pro on varustatud 2300-vatise jõudlusega professionaalse mootoriga, mis saavutab kuni 170 km/h* kiiruse (50% kiirem**). Ainulaadne Style & Protecti õhusuunaja tagab suurepärase stiliseerimise, hoides ära juuste ülekuumenemise.
Kuva kõik eelised

Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks ja stiliseerimiseks

  • 2300 W kuivatusvõimsus

  • Võimas vahelduvvoolumootor

  • Kuni 170 km/h* liikuv õhk

  • Style & Protecti otsak

Kiire kuivatamine, võimas vahelduvvoolumootor

Kiire kuivatamine, võimas vahelduvvoolumootor

Pro föön on varustatud võimsa vahelduvvoolumootoriga, mis saavutab kuni 170 km/h* õhukiiruse (50% kiirem**). Selle loomisel on peetud silmas professionaalset ja efektiivset tulemust.

2300-vatine võimsus kiireks ja jõudsaks kuivatamiseks

2300-vatine võimsus kiireks ja jõudsaks kuivatamiseks

See professionaalne 2300 W föön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

Ioonhooldus tagab siledad, pusadeta ja läikivad juuksed

Ioonhooldus tagab siledad, pusadeta ja läikivad juuksed

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

275

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

10/03/2024

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Korralik selle raha eest

Toode on korralik, aga pakend oli kui mitmendat ringi käiv taaskasutuskaup. Paraku pilti ei ole peale avamist, ei olnud plaanis selle üle kurta. Kui aga nüüd ise arvamust küsite, siis on sedasi. Seda enam, et tegemist oli kingitusega teisele inimesele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Föön

29/09/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Phillips matu fēns

Ļoti labs matu fēns, neskatoties uz to ka ir mazliet smagāks, kā ierasti citi, savas funkcijas pilna un es teiktu produkts ir vienreizējs!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns

25/01/2016

Latvija

Latvija

Ātrums

Maniem garajiem, biezajiem matiem šis fēns ir kā ātrs risinājums no rītiem 10 minūšu laika tikt pie sausiem matiem!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Testitud 6 mm otsakuga 2. kiirusel ja 2. kuumuseseadistusega.

  2. Võrreldes eelkäijaga HP4997.