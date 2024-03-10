Toode on korralik, aga pakend oli kui mitmendat ringi käiv taaskasutuskaup. Paraku pilti ei ole peale avamist, ei olnud plaanis selle üle kurta. Kui aga nüüd ise arvamust küsite, siis on sedasi. Seda enam, et tegemist oli kingitusega teisele inimesele.