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Tootmine lõpetatud

lõikepead

HQ177/40

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Philipsi pardli maksimaalse sooritusvõime säilitamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.
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Terav ja nahalähedane

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  • Lift & Cut

  • 3 pead

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja nahalähedaselt.

Siledam raseerimine ja vähem nahaärritust

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.