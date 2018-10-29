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Tootmine lõpetatud
HQ177/40
Lift & Cut
3 pead
Kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja nahalähedaselt.
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