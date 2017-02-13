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Tootmine lõpetatud
CloseCut
3 pead
Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ4 körkések