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Tootmine lõpetatud

lõikepead

HQ4

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Raseerige naha lähedalt
Igal aastal läbivad teie raseerimisterad 49 korda Džomolungma kõrguse vahemaa. Sellise koormuse järel kaotavad ka parimad materjalid teravuse. Säilitage pardli parim sooritusvõime ja vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.
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Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

Raseerige naha lähedalt

  • CloseCut

  • 3 pead

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.

Microgroove nahalähedasemaks raseerimiseks

Microgroove nahalähedasemaks raseerimiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

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See arvustus tehti tootele HQ4 körkések

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ4 körkések

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