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  • Raseerige naha lähedalt
  • Raseerige naha lähedalt
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  • Raseerige naha lähedalt
  • Raseerige naha lähedalt

Tootmine lõpetatud

Asenduspea

HQ56/50

3
| (2) Auhinnad
Raseerige naha lähedalt
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
Kuva kõik eelised

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

Raseerige naha lähedalt

  • CloseCut

  • Sobib HQ900 seeriale

  • Sobib mudelitele HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Raseerib ka kõige lühemad karvad

CloseCuti lõiketerad, vastupidavad ja iseterituvad nahalähedaseks raseerimiseks

CloseCuti lõiketerad, vastupidavad ja iseterituvad nahalähedaseks raseerimiseks

CloseCuti lõiketerad on ülitäpselt disainitud, et raseerimine oleks alati usaldusväärne, nahalähedane ja kiire. Vastupidavad iseterituvad lõiketerad ei kulu, mis tagab püsivalt tõhusa ja kiire raseerimise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Positiivsed omadused

Kiváló

Negatiivsed omadused

Nem tudok

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ56/50 Körkések

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Positiivsed omadused

Brak

Negatiivsed omadused

Nie golą

See arvustus tehti tootele HQ56/50 głowice golące

See arvustus tehti tootele HQ56/50 głowice golące

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.