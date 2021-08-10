30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HQ56/50
CloseCut
Sobib HQ900 seeriale
Sobib mudelitele HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
CloseCuti lõiketerad on ülitäpselt disainitud, et raseerimine oleks alati usaldusväärne, nahalähedane ja kiire. Vastupidavad iseterituvad lõiketerad ei kulu, mis tagab püsivalt tõhusa ja kiire raseerimise.
3.0
5-st
2
Auhinnad
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Kinnitatud ostja
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Positiivsed omadused
Kiváló
Negatiivsed omadused
Nem tudok
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ56/50 Körkések
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Positiivsed omadused
Brak
Negatiivsed omadused
Nie golą
See arvustus tehti tootele HQ56/50 głowice golące
See arvustus tehti tootele HQ56/50 głowice golące