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Tootmine lõpetatud
Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.
Paindlikuks ja siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
Pange Philipsi pardli üliteravad terad oma nahale lähemale, et veelgi nahalähedasemalt raseerida.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
mwm84
15/05/2012
Polska
świetnie goli
Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Laca1
18/10/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható
Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.