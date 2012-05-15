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  • Nahalähedane raseerimine
  • Nahalähedane raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Pardel

HQ6640/16

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nahalähedane raseerimine
Pardel HQ6640 on loodud nahalähedaseks ja mugavaks raseerimiseks ning on soodsa hinnaga. Süsteem Reflex Action koos tehnoloogiaga Super Lift & Cut tagab nahalähedase ja mugava raseerimise.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Nahalähedane raseerimine

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Paindlikuks ja siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Üksikud ujukterad

Üksikud ujukterad

Pange Philipsi pardli üliteravad terad oma nahale lähemale, et veelgi nahalähedasemalt raseerida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

świetnie goli

Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható

Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 