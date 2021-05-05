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Tootmine lõpetatud
Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.
Paindlikuks ja siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
Pange Philipsi pardli üliteravad terad oma nahale lähemale, et veelgi nahalähedasemalt raseerida.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Positiivsed omadused
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Negatiivsed omadused
nevšiml jsem protože je dokonalý
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.