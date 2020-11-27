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Tootmine lõpetatud
HQ6695/16
Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.
Paindlikuks ja siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
Pange Philipsi pardli üliteravad terad oma nahale lähemale, et veelgi nahalähedasemalt raseerida.
4.0
5-st
5
Auhinnad
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Positiivsed omadused
cicha, skuteczna, wytrzymała
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Kinnitatud ostja
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Positiivsed omadused
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.