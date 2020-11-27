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  • Nahalähedane raseerimine
  • Nahalähedane raseerimine
  • Nahalähedane raseerimine
  • Nahalähedane raseerimine
  • Nahalähedane raseerimine
  • Nahalähedane raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Pardel

HQ6695/16

4
| (5) Auhinnad
Nahalähedane raseerimine
Mudel HQ6695 on tehtud nahalähedaseks ja mugavaks raseerimiseks ja on vastuvõetava hinnaga. Reflex Actioni süsteem koos Super Lift & Cut-tehnoloogiaga tagavad nahalähedase ja mugava raseerimise.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Nahalähedane raseerimine

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Paindlikuks ja siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Üksikud ujukterad

Üksikud ujukterad

Pange Philipsi pardli üliteravad terad oma nahale lähemale, et veelgi nahalähedasemalt raseerida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

4
1

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Positiivsed omadused

cicha, skuteczna, wytrzymała

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Positiivsed omadused

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 