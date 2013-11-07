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  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000pardel

HQ6940/33

4.2
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
Nahalähedaselt ja mugavalt raseeriv Philipsi pardel HQ6940 soodsa hinnaga. Reflex Actioni süsteem koos Super Lift & Cuti tehnoloogiaga tagavad nahalähedase ja mugava raseerimise.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

CloseCuti lõiketerad

Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal

  • CloseCuti pead, Flex & Floati süsteem

  • Töötab ainult elektrivõrgus

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Asenduspead

Maksimaalse raseerimisjõudluse tagamiseks vahetage oma Philipsi pardli raseerimispäid iga kahe aasta järel raseerimispeadega HQ55.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił moje oczekiwania

Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny

Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

dobry produkt

przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 