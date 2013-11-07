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Tootmine lõpetatud
CloseCuti pead, Flex & Floati süsteem
Töötab ainult elektrivõrgus
Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Maksimaalse raseerimisjõudluse tagamiseks vahetage oma Philipsi pardli raseerimispäid iga kahe aasta järel raseerimispeadega HQ55.
Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
4.2
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
bambi44
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił moje oczekiwania
Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
bambi4
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny
Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
waldigucio
22/05/2012
Polska
dobry produkt
przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.