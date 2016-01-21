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  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
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  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
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  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
  • Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000pardel

HQ6946/16

4.5
| (335) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal
Nahalähedane ja mugav raseerimine soodsa hinnaga. Flex & Floati süsteem koos CloseCuti lõiketeradega tagavad nahalähedase ja mugava raseerimise.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

CloseCuti lõiketerad

Nahalähedane raseerimine, isegi kaelal

  • CloseCuti pead, Flex & Floati süsteem

  • Töötab ainult elektrivõrgus

  • Väljalükatav piirel

CloseCuti lõiketerad, vastupidavad ja iseterituvad nahalähedaseks raseerimiseks

CloseCuti lõiketerad, vastupidavad ja iseterituvad nahalähedaseks raseerimiseks

CloseCuti lõiketerad on ülitäpselt disainitud, et raseerimine oleks alati usaldusväärne, nahalähedane ja kiire. Vastupidavad iseterituvad lõiketerad ei kulu, mis tagab püsivalt tõhusa ja kiire raseerimise.

Flex & Float kohandub näo ja kaela kumerustega

Flex & Float kohandub näo ja kaela kumerustega

Siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt näo ja kaela iga kumerusega

Juhtmega kasutamine tagab katkematu toite

Juhtmega kasutamine tagab katkematu toite

Juhtmega kasutamine kindlustab usaldusväärse raseerimise, millele võite alati kindel olla

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

335

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

21/01/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 